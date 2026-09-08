От Великой Отечественной до СВО: в Павловском Посаде поздравили ветерана с 90‑летием

Лидия Федоровна — коренная павловопосадка, ее детство пришлось на военные годы: когда началась Великая Отечественная война, девочке не исполнилось и пяти лет. В многодетной семье рано научились ценить поддержку близких и каждый кусочек хлеба — именно тогда закалился ее стойкий и добрый характер.



Почти 45 лет женщина посвятила родному краю: сначала трудилась ткачихой на комбинате, а позже, желая быть ближе к детям, перешла работать нянечкой в ясли. Сотни юных горожан выросли под ее опекой, ощутив на себе искреннюю заботу и материнское тепло.



Сегодня главное богатство Лидии Федоровны — большая семья: дочь Наталья, три внучки и пять правнуков. Особая гордость семьи связана с защитой Родины: муж внучки Анны уже три с половиной года находится на передовой в зоне СВО и отмечен тремя боевыми медалями. Дома героя с нетерпением ждут родные, в том числе и мудрая юбилярша, которая каждый день переживает за него. Лидия Федоровна и по сей день сохраняет внутреннюю теплоту: ей по душе русские народные песни, воспоминания о трудовых годах и возможность дарить уют всем окружающим.