«С двух до пяти лет — не больше часа в день». Почему ТВ опасен для малышей?

Психолог-педагог Антон Коровин в интервью изданию «Абзац» предупредил родителей о том, что не следует приучать ребенка к телевизору в раннем возрасте.

Всемирная организация здравоохранения и специалисты не рекомендуют допускать детей младше двух лет к такому времяпрепровождению, иначе в процессе взросления у ребенка возникнет множество трудностей.

В этом возрасте мозг ребенка настроен на сенсорную интеграцию. Ему крайне важно осязать предметы, пробовать их на вкус, ощущать запахи и слышать звуки. Телевизор, напротив, вызывает сенсорную депривацию. Изображения сменяют друг друга, а тело остается неподвижным. Это может привести к задержке речевого развития, проблемам с мышлением, дефициту внимания и нарушениям в эмоционально-волевой сфере.

«С двух до пяти лет просмотр телевизора может длиться не больше часа в день», — объяснил Коровин.

Если родители постоянно успокаивают ребенка с помощью мелькающих картинок, он не сможет научиться справляться со скукой, злостью и другими эмоциями. В дальнейшем это приведет к искажению восприятия мира.

У детей еще не развито критическое мышление, поэтому все, что они видят на экране, они воспринимают как реальность.

Исследования показывают, что дети, начавшие смотреть телевизор в слишком раннем возрасте, впоследствии сталкивались с избеганием ощущений и замедленными реакциями.

Ранее сообщалось о том, что происходит при слишком долгом просмотре телевизора.