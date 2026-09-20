Неизвестные оставили красные метки рядом с домами членов УИК

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила об обнаружении подозрительных красных меток рядом с домами членов УИК в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости .

По словам главы ЦИК, метки были нанесены красной краской прямо на асфальт и землю перед жильем сотрудников участковых избирательных комиссий. В ведомстве убеждены, что за этой акцией стоят пособники ВСУ, пытающиеся психологически надавить на организаторов выборов.

Памфилова подчеркнула, что подобный метод наглядно демонстрирует, что оппоненты «ничем не гнушаются», однако из соображений безопасности уточнять конкретные адреса членов комиссий она не стала.

Текущий трехдневный избирательный цикл, стартовавший 18 сентября, проходит в условиях повышенных мер безопасности. Помимо ситуаций на новых территориях, фиксируются и отдельные инциденты в других регионах страны — в частности, во второй день голосования неизвестные совершили попытку поджога избирательного участка в Печоре (Республика Коми). В последней также пожаловались на вброс, но Памфилова объяснила это провокацией.