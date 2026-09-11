Винодельческая карта России изменится: Подмосковье готовят к официальному включению в список регионов

Подмосковье этой осенью может официально войти в перечень виноградо-винодельческих зон России и стать 19-й такой территорией в стране. Решение намерена принять Ассоциация виноградарей и виноделов России. Сейчас в регионе работают 3 лицензированные винодельни и более 100 виноградарей-любителей, сообщает REGIONS .

В 2026 году Подмосковье представляют в проекте «Винный гид России» винодельня «NordWine» из Раменского муниципального округа и крестьянско-фермерское хозяйство «ElpaWinery» из Краснознаменска. Оба производителя участвуют в категории для начинающих виноделов.

В рамках исследования эксперты проанализируют более 50 экспериментальных образцов из 5 регионов. Производители получат персональные рекомендации по совершенствованию рецептур, контролю стабильности качества и стратегии позиционирования.

Подмосковные винодельни участвуют и в основном исследовании. В этом году проходной балл повысили до 81 против 78 годом ранее. Итоговый список вин обещают обнародовать в конце года.

В прошлом году «NordWine» и «ElpaWinery» уже представляли Подмосковье в экспериментальной категории. В топ тогда вошло вино «Оранж Гевюрцтраминер» КФХ «ElpaWinery», набравшее 86,45 балла. Вино производят в Подмосковье из винограда сорта гевюрцтраминер, выращенного на арендованном винограднике в Анапском районе Краснодарского края.

Сейчас подмосковные виноделы работают не только с привозным сырьем, но и развивают местное виноградарство. Наиболее перспективными для выращивания винограда по климатическому потенциалу в Минсельхозпроде региона называют Серпухов, Подольск, Чехов, Раменский округ и Зарайск.

Включение Подмосковья в перечень виноградо-винодельческих зон даст региону доступ к федеральным субсидиям на закладку виноградников, приобретение посадочного материала и поддержание насаждений в плодоносящем возрасте. Сейчас виноградари получают региональную субсидию на закладку многолетних насаждений, которая покрывает до 95% затрат.

Статус также позволит легально использовать собственный виноград для коммерческого производства вина. Для этого виноградники необходимо внести в федеральный реестр насаждений, что возможно при наличии статуса винодельческой зоны.

Кроме того, производители смогут маркировать продукцию как региональную с указанием географического происхождения на этикетке. Ожидается, что новый статус также привлечет внимание инвесторов и будет способствовать развитию энотуризма.

Подмосковье остается одним из самых молодых винодельческих регионов России. Эксперты рассматривают для него модель развития, похожую на опыт стран Северной Европы, где игристые и белые вина стали нишевым, но узнаваемым продуктом. По оценкам специалистов, при таком сценарии экспортный потенциал подмосковных вин может сформироваться через 5–10 лет.