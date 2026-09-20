Денис Майданов проголосовал на выборах в Одинцове вместе с супругой

В Одинцовском округе жители активно идут на избирательные участки с самого утра. Одним из первых на проголосовал первый зампред комитета Госдумы по культуре (фракция «Единая Россия»), Народный артист России Денис Майданов.

Народный артист пришел голосовать на избирательный участок вместе с супругой.

«Участие в выборах — это долг каждого гражданина и личная ответственность за будущее страны и нашего родного округа. Хочу отметить высокий уровень подготовки и профессионализм избирательных комиссий. Все организовано безупречно, атмосфера рабочая и доброжелательная. В этом году была проведена огромная информационная работа — до жителей своевременно и подробно донесли сведения о том, за каким участками они закреплены, в какие дни и в какое время можно сделать свой выбор», — прокомментировал Денис Майданов.

Денис Васильевич Майданов — автор-исполнитель, композитор, поэт, общественный деятель. С 2021 года является депутатом Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета по культуре. В 2026 году получил звание Народного артиста Российской Федерации.

Майданов стал одним из инициаторов законопроектов о защите русского языка и традиционных ценностей в культуре. Занимается поддержкой творческих и патриотических проектов, работает с участниками СВО и их семьями, курирует культурные инициативы в Подмосковье. Он также возглавляет направление «Медиаграмотность и коммуникации» в партийном проекте «Мир возможностей» и уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее в Подмосковье обновили данные по явке на утро второго дня голосования. Напомним, что 20 сентября пошел заключительный день выборов: участки закроют в 20:00.