«Изъяли паспорта и заперли дверь». Во Владимире будут судить двоих мужчин за использование рабского труда

Во Владимире направлено в суд уголовное дело о использовании рабского труда 18 человек. Об этом сообщает следственное СУ СКР по региону.

Фигурантами дела по ч. 3 ст. 127.2 УК РФ стали двое 33-летних мужчин — уроженцев Ивановской и Владимирской областей. По данным следствия, с июля 2022 года по сентябрь 2025 года обвиняемые подыскивали людей без устойчивых социальных связей на территории Ивановской, Костромской и Владимирской областей.

Всего они нашли 18 человек, которых привезли во Владимир и принудили работать разнорабочими на одном из предприятий. Заработную плату обвиняемые присваивали себе, не выплачивая работникам ничего. У потерпевших изъяли паспорта и поселили их в ветхом нежилом доме на улице Фейгина, обеспечивая лишь питанием и предметами первой необходимости.

Каждое передвижение «рабов» находилось под контролем: на ночь дверь запирали, сопровождали до работы и обратно. Тем, кто не подчинялся, угрожали насилием и применяли физическую силу. Обвиняемые признали вину частично. В ходе расследования они находились под стражей. В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом.

Ранее сообщалось о том, что данные о спасенных из рабства на Филиппинах передадут в МИД и МВД РФ.