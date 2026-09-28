Эксперт назвала главные причины высокой стоимости хлеба

Высокая цена хлеба не гарантирует, что он окажется вкуснее или полезнее более доступного варианта. Эксперт рассказала, из чего складывается стоимость продукта и как сравнивать его в магазине без лишних переплат. Дорогой хлеб действительно может отличаться качеством ингредиентов и способом производства, однако это не означает, что его потребительская ценность пропорциональна цене. Об этом « Газете.Ru » рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

По словам специалиста, на стоимость влияют не только мука или закваска. Цена также зависит от длительности ферментации, использования дополнительных ингредиентов, ручного труда, объема производства, упаковки, логистики и даже места продажи.

Эксперт подчеркнула, что хлеб стоимостью ₽1000 не обязан быть в десять раз вкуснее буханки за ₽100. Вкус — субъективная характеристика, и сама по себе цена не может служить показателем качества.

При выборе продукта Матвеева советует сравнивать не стоимость всей буханки, а цену за 100 граммов или килограмм. Такой подход позволяет объективнее оценить, насколько товар действительно отличается по цене, а затем уже изучить его состав и технологию приготовления.

Кроме того, не стоит безоговорочно доверять надписям «ремесленный», «фермерский» или «на натуральной закваске». Гораздо важнее, замечает ли сам покупатель разницу во вкусе, текстуре и качестве продукта.

Эксперт также подсчитала, что регулярная покупка дорогого хлеба может серьезно сказаться на семейном бюджете. Если раз в неделю выбирать буханку за ₽1000 вместо аналога за ₽100, дополнительные расходы составят около ₽3,6 тыс. в месяц и более ₽46 тыс. в год.

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