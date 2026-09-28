Триста талантов на одной сцене: округ Пушкинский привез награды с юбилейного «Ашукино-ФЕСТ»

Десятый областной фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-ФЕСТ» собрал рекордное число участников — более 500 вокалистов и танцоров со всего Подмосковья.

Соревнования прошли в субботу, 26 сентября, во Дворце культуры «Юбилейный» в Ивантеевке.

Организаторы обратили внимание на повышенный интерес конкурсантов в нынешнем году: за победу боролись хоры, дуэты, трио и хореографические коллективы в двух номинациях — народное пение и народная хореография. Полдня сцена не пустовала.



Ансамбль народной песни «Родничок» стал лауреатом третьей степени, а его солистка Алиса Захарова забрала лауреатство первой степени — высшую награду в своей номинации. Коллектив представлял Городской округ Пушкинский.



Председателем жюри в этом году стала заслуженная артистка России Марина Девятова. После церемонии награждения она вышла на ту же сцену с живым концертом — участники и зрители высоко оценили творческий подарок.