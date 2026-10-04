Новый Volkswagen Tiguan добрался до России: цены удивляют

Новые кроссоверы предлагают как из ближайших поставок, так и в наличии, причем разница в цене между вариантами достигает нескольких миллионов рублей. В России появились в продаже Volkswagen Tiguan L Pro китайской сборки. Кроссоверы предлагают как под заказ, так и из наличия, сообщает «Российская газета».

Цены на Volkswagen Tiguan L Pro

В России появились Volkswagen Tiguan L Pro китайского производства. Автомобили выпускает совместное предприятие SAIC-Volkswagen, а российские продавцы предлагают их как под заказ, так и с поставкой из наличия.

Стоимость машин из ближайших поставок начинается примерно с 3,8 млн рублей. Как правило, речь идет о хорошо оснащенных версиях с панорамной крышей, подогревом, вентиляцией и электрическими регулировками передних сидений.

Машины в наличии стоят дороже

За автомобили, уже находящиеся в России, продавцы просят от 4,2 млн рублей. В Москве и Санкт-Петербурге цены стартуют примерно с 4,9 млн рублей.

Самый высокий ценник среди представленных предложений зафиксирован в Екатеринбурге — там стоимость одного из Tiguan L Pro достигает 7,4 млн рублей.

Двигатель и полный привод

Все представленные автомобили оснащены 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л. с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Важной особенностью предлагаемых в России Tiguan L Pro является полный привод.