«Торгуют здоровьем»: в костромских больницах нашли 29 случаев фейковой диспансеризации

В Костромской области после жалоб жителей на «Госуслугах» в больницах выявили фейковую диспансеризацию. Вопрос о грубом нарушении врачей поднял глава региона на еженедельном совещании, пишет « КП—Кострома ».

По данным директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области Владимира Николаева, с начала года зафиксировано 29 случаев предоставления недостоверной информации о проведенной диспансеризации. Жалобы поступили от пациентов городской больницы Костромы, Костромской ЦРБ, Окружной больницы № 1 Костромы, а также Буйской, Антроповской и Нерехтской ЦРБ.

Медицинские учреждения уже понесли финансовые потери: им наложены штрафы, снята оплата за непроведенные обследования, а соответствующие сведения аннулированы в информационной системе. Глава региона Сергей Ситников дал распоряжение провести всесторонние проверки в указанных медорганизациях, чтобы установить полные обстоятельства и выявить виновных.

Он отметил, что каждый случай диспансеризации — это деньги для учреждения, но отдельные руководители, похоже, перепутали борьбу за здоровье людей с борьбой за деньги. Когда кто-то торгует здоровьем, это вызывает серьезное беспокойство, подчеркнул глава региона, и попросил организовать сплошную проверку по выявленным случаям.