Трагедия в Пасти Дракона: нелегальный гид получила 2,5 года ограничения свободы

Адлерский районный суд Сочи вынес приговор Наталье Туракуловой, организовавшей нелегальную платную экскурсию в закрытую пещеру Пасть Дракона, во время которой погибла туристка. Суд назначил обвиняемой наказание в виде 2,5 года ограничения свободы по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности. Установлено, что осужденная не имела лицензии гида-проводника, не проводила с группой инструктаж и не заключала договоры. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает агентство ТАСС.