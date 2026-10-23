Трагедия в Пасти Дракона: нелегальный гид получила 2,5 года ограничения свободы
ТАСС: в Сочи осудили черного гида после гибели туристки в Пасти Дракона
Адлерский районный суд Сочи вынес приговор Наталье Туракуловой, организовавшей нелегальную платную экскурсию в закрытую пещеру Пасть Дракона, во время которой погибла туристка. Суд назначил обвиняемой наказание в виде 2,5 года ограничения свободы по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности. Установлено, что осужденная не имела лицензии гида-проводника, не проводила с группой инструктаж и не заключала договоры. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Детали трагедии и судебного решения
- Судебный вердикт и статьи УК РФ:
- Наказание: 2 года и 6 месяцев ограничения свободы;
- Статьи: ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности);
- Статус: приговор уже вступил в законную силу.
- Обстоятельства инцидента в Сочи:
- Дата и место: апрель, закрытая пещера Пасть Дракона (вблизи водопада);
- Стоимость экскурсии: до ₽10 тыс. с человека;
- Нарушения: отсутствие лицензии гида-проводника, отсутствие письменных договоров с клиентами и непроведение обязательного инструктажа по технике безопасности;
- Причина гибели: во время спуска по страховочной навеске одна из участниц группы сорвалась и упала в бурлящий водный поток.