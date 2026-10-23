Трагедия в Пасти Дракона: нелегальный гид получила 2,5 года ограничения свободы

ТАСС: в Сочи осудили черного гида после гибели туристки в Пасти Дракона

Общество

Адлерский районный суд Сочи вынес приговор Наталье Туракуловой, организовавшей нелегальную платную экскурсию в закрытую пещеру Пасть Дракона, во время которой погибла туристка. Суд назначил обвиняемой наказание в виде 2,5 года ограничения свободы по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности. Установлено, что осужденная не имела лицензии гида-проводника, не проводила с группой инструктаж и не заключала договоры. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Детали трагедии и судебного решения

  • Судебный вердикт и статьи УК РФ:
    • Наказание: 2 года и 6 месяцев ограничения свободы;
    • Статьи: ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности);
    • Статус: приговор уже вступил в законную силу.
  • Обстоятельства инцидента в Сочи:
    • Дата и место: апрель, закрытая пещера Пасть Дракона (вблизи водопада);
    • Стоимость экскурсии: до ₽10 тыс. с человека;
    • Нарушения: отсутствие лицензии гида-проводника, отсутствие письменных договоров с клиентами и непроведение обязательного инструктажа по технике безопасности;
    • Причина гибели: во время спуска по страховочной навеске одна из участниц группы сорвалась и упала в бурлящий водный поток.

Читайте также

Не просто служебная машина: чем удивляет полицейский BMW M5 Touring

Прививка от гриппа: эксперт Лебедев объяснил, почему важно успеть в октябре

Ямалец сбросил 15 кг и раскрыл секрет похудения

Ямалец сбросил 15 кг и раскрыл секрет похудения

«Важнее всего — благопристойность»: священники рассказали, как женщине одеваться в храм

«Важнее всего — благопристойность»: священники рассказали, как женщине одеваться в храм

Побелка деревьев осенью: как защитить кору и не навредить саду

Побелка деревьев осенью: как защитить кору и не навредить саду

Успех марки Tenet: как новый бренд завоевал лидерство в автосалонах Сибири

Сотни российских туристов не долетели до Петербурга из-за массированной атаки БПЛА

Сотни российских туристов не долетели до Петербурга из-за массированной атаки БПЛА

Удар винтом и погоня: как жители села Голосница отбили киевлянина у ТЦК

Купила фальшивую метрику: как сахалинка 8 раз обманула Минсоцзащиты и Соцфонд

Статус безработного: кто получит 50% прожиточного минимума без учета доходов с 1 января

Массовая атака БПЛА на Подмосковье и Москву 22 октября 2026-го: сколько дронов уничтожено — последние новости

Онлайн-спрос на лекарства в России вырос на 46%

Онлайн-спрос на лекарства в России вырос на 46%

Добавьте mosregtoday.ru в избранное