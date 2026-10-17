Впервые с 2006 года: почему под запрет попали крупнейшие производители вина и минералки
Взгляд: премьер Кобахидзе планирует вернуть грузинские товары на рынок
Официальный Тбилиси рассчитывает на скорый пересмотр решений российского санитарного ведомства, затронувших ведущих экспортеров страны. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил проведение консультаций и работу над урегулированием ситуации, связанной с временной приостановкой ввоза грузинских товаров в Россию. Ранее аналогичную озабоченность выразило руководство парламента республики. Подробности внешнеторгового прецедента приводит газета ВЗГЛЯД.
Заявления руководства Грузии и надежды на пересмотр
Правительство Грузии активно выясняет причины введения временных мер в отношении местных производителей.
- Позиция премьер-министра: Ираклий Кобахидзе на специальной пресс-конференции подчеркнул, что профильные структуры продолжают разбираться в проблеме, выразив надежду на то, что принятые ограничения будут пересмотрены в ближайшее время.
- Реакция парламента: ранее председатель парламента Шалва Папуашвили отметила, что в Тбилиси удивлены решением Роспотребнадзора и рассчитывают на скорейшее изменение позиций сторон.
Впервые с 2006 года: какие компании попали под эмбарго
Введенные российским надзорным ведомством меры стали первым подобным случаем за последние два десятилетия.
В октябре Роспотребнадзор впервые с 2006 года приостановил ввоз продукции сразу нескольких крупнейших грузинских предприятий:
- Производителей вин и алкогольной продукции.
- Предприятий по розливу минеральной воды.
- Местного отделения международной компании Coca-Cola.
В настоящее время грузинская сторона рассчитывает согласовать с контролирующими органами условия для скорейшего возобновления поставок на традиционный рынок.