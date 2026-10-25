«От 100 тысяч за сказку». Белоруссия и Узбекистан стали лидерами новогодних экскурсий

Алеан: Белоруссия и Узбекистан возглавили спрос на новогодние экскурсии

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Белоруссия и Узбекистан возглавили список самых востребованных направлений для экскурсионных туров среди россиян на новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

В пресс-службе отметили, что в сегменте экскурсионных туров по ближнему зарубежью на новогодние каникулы лидируют Белоруссия и Узбекистан. Рост интереса к этим странам объясняется их культурным и историческим наследием, а также относительно доступными ценами.

По данным туроператора, отдых в Белоруссии для семьи из трех человек, включая одного ребенка, на три дня обойдется от 101,5 тысячи рублей без учета транспортных расходов. Путешествие в Узбекистан на четыре ночи будет стоить от 108 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что TEZ TOUR открыл продажи зимних экскурсионных туров в Армению от ₽68 тыс.

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