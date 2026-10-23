Бум маслят в Луховицах: грибник рассказал, где искать полянки вдали от людских троп

В подмосковных Луховицах продолжается грибной сезон: в Заречной части города начался бум маслят. Об этом изданию REGIONS рассказал местный грибник Василий Потапов. По его словам, сейчас в лесах появились совсем молодые маслята, и он уже несколько раз ходил за ними, каждый раз возвращаясь с полными корзинками.

Грибник отметил, что много мелких грибов уже растоптано людьми, которые плохо смотрят под ноги. При этом сами маслята, по его оценке, хороши — «одно загляденье». Кроме того, Потапов рассказал, что, отойдя от проверенных народных троп, обнаружил целые полянки маслят. Эти грибы плодоносят до конца октября и даже до первых устойчивых заморозков, так что у любителей «тихой охоты» еще есть время собрать в Луховицах не одно ведро урожая. Таким образом, сезон продолжается, и при внимательном подходе можно найти нетронутые места с молодыми маслятами.