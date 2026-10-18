Трагический уход критика: 90-летняя мама Сергея Соседова вступила в права наследства

Спустя месяц после трагической гибели 58-летнего музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова в Якутии, его 90-летняя мать Антонина Петровна обратилась к нотариусу для открытия наследственного дела. Единственной наследницей первой очереди стала пожилая мать шоумена, пережившая сына. Погибший в результате несчастного случая в гостинице Соседов оставил после себя портфель инвестиций, столичную недвижимость и гонорарные накопления. О финансовых подробностях и наследии известного журналиста сообщает сайт KP.RU .

Что вошло в наследство Сергея Соседова

Несмотря на скромный образ жизни, популярность на телевидении и ведение частных мероприятий с гонорарами от 500 тысяч рублей позволили Сергею Соседову сформировать солидные активы:

Московская недвижимость: в последние годы критик инвестировал накопления в покупку квартиры-студии в районе станции метро «Полежаевская», планируя сдавать ее для получения пассивного дохода.

Ценные бумаги и инвестиции: около 5 миллиона рублей телеведущий вложил в акции российских компаний при помощи финансовых советников. Этот портфель перейдет матери, которая сможет распорядиться ценными бумагами или передать их внукам.

Финансовые потери прошлых лет: ранее Соседов неоднократно становился жертвой финансовых крахов — он потерял 10 млн рублей при отзыве лицензии у коммерческого банка в 2017 году и 1 млн рублей в рухнувшей строительной корпорации.

Трагическая гибель и поддержка семьи

Сергей Соседов погиб в возрасте 58 лет во время рабочей поездки в Якутию, где он должен был возглавить жюри конкурса красоты. Телеведущий оступился на лестнице в отеле и получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время 90-летняя Антонина Петровна проживает в московской квартире. За ней ухаживают старший сын Владимир, внуки Алексей и Наталья, а также правнуки и близкие соседи.