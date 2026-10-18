Трагический уход критика: 90-летняя мама Сергея Соседова вступила в права наследства

KP.RU: 90-летняя мама Сергея Соседова вступила в наследство после гибели критика

Общество

Спустя месяц после трагической гибели 58-летнего музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова в Якутии, его 90-летняя мать Антонина Петровна обратилась к нотариусу для открытия наследственного дела. Единственной наследницей первой очереди стала пожилая мать шоумена, пережившая сына. Погибший в результате несчастного случая в гостинице Соседов оставил после себя портфель инвестиций, столичную недвижимость и гонорарные накопления. О финансовых подробностях и наследии известного журналиста сообщает сайт KP.RU.

Что вошло в наследство Сергея Соседова

Несмотря на скромный образ жизни, популярность на телевидении и ведение частных мероприятий с гонорарами от 500 тысяч рублей позволили Сергею Соседову сформировать солидные активы:

  • Московская недвижимость: в последние годы критик инвестировал накопления в покупку квартиры-студии в районе станции метро «Полежаевская», планируя сдавать ее для получения пассивного дохода.
  • Ценные бумаги и инвестиции: около 5 миллиона рублей телеведущий вложил в акции российских компаний при помощи финансовых советников. Этот портфель перейдет матери, которая сможет распорядиться ценными бумагами или передать их внукам.
  • Финансовые потери прошлых лет: ранее Соседов неоднократно становился жертвой финансовых крахов — он потерял 10 млн рублей при отзыве лицензии у коммерческого банка в 2017 году и 1 млн рублей в рухнувшей строительной корпорации.

Трагическая гибель и поддержка семьи

Сергей Соседов погиб в возрасте 58 лет во время рабочей поездки в Якутию, где он должен был возглавить жюри конкурса красоты. Телеведущий оступился на лестнице в отеле и получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время 90-летняя Антонина Петровна проживает в московской квартире. За ней ухаживают старший сын Владимир, внуки Алексей и Наталья, а также правнуки и близкие соседи.

Читайте также

Часть самолетов уже отправилась дальше: что происходит с рейсами в Москву

В Поваровке начали менять поврежденные окна после атаки БПЛА

В Поваровке начали менять поврежденные окна после атаки БПЛА

Российский регион предложил сделать свой уголь топливом для ИИ

Российский регион предложил сделать свой уголь топливом для ИИ

Нейросеть подвела россиянку, искавшую спа-салон в Пекине

Нейросеть подвела россиянку, искавшую спа-салон в Пекине

Не чесноком единым: какие овощи и зелень сажают под зиму в Подмосковье

Не чесноком единым: какие овощи и зелень сажают под зиму в Подмосковье

Раздел питомцев при разводе: адвокат рассказал, как суд определяет, с кем останется животное

Раздел питомцев при разводе: адвокат рассказал, как суд определяет, с кем останется животное

Новая станция на карте Петербурга: где зарезервировали место для «Фарфоровской»

Жар до 39 градусов и онемение ног: чем закончилась поездка россиянина во Вьетнам

Натяжной потолок или покраска: что выгоднее в долгосрочной перспективе

Натяжной потолок или покраска: что выгоднее в долгосрочной перспективе

Чужие серверы в дата-центре: удар по «Яндексу» обрушил сторонние сервисы

Чужие серверы в дата-центре: удар по «Яндексу» обрушил сторонние сервисы

Паника в соцсетях: стоит ли опасаться укусов азиатских коровок при встрече на балконе в Подмосковье

Туристы еще одного региона РФ смогут собрать сувенирные штампы в паспорт

Туристы еще одного региона РФ смогут собрать сувенирные штампы в паспорт

Добавьте mosregtoday.ru в избранное