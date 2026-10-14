Пули полицейских: детали инцидента, спровоцировавшего бунт на улицах Маврикия

В связи с резким обострением социально-политической обстановки и массовыми беспорядками на острове Маврикий посольство Российской Федерации призвало соотечественников строго соблюдать меры предосторожности. Дипломатическое представительство настоятельно рекомендует гражданам отказаться от автомобильных поездок без крайней необходимости и избегать любых мест массового скопления людей. Поводом для вспышки уличных протестов и блокировки дорог стал инцидент с применением оружия сотрудником полиции. Об этом со ссылкой на российскую дипмиссию сообщает информационное агентство РИА Новости .

Обострение обстановки и уличные протесты на Маврикии

Ночью в различных регионах Республики Маврикий начались массовые акции протеста, переросшие в беспорядки и столкновения с силовиками. Протестующие блокировали транспортные магистрали и поджигали автомобильные шины.

Причиной резкого роста социальной напряженности стало ранение 27-летней местной жительницы в результате выстрела, произведенного сотрудником правоохранительных органов.

Рекомендации посольства РФ и меры безопасности для граждан

Российское посольство в Маврикии обратилось к постоянно проживающим на острове гражданам и туристам с просьбой проявлять предельную осторожность. Соотечественникам советуют выбирать пути объезда центральных и западных районов острова, где зафиксирована наибольшая активность протестующих.

В случае вынужденных перемещений россиянам настоятельно рекомендуется постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Дипломатическое ведомство продолжает функционировать в штатном режиме.