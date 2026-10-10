Как защитить ребенка от опасностей в интернете: в МВД назвали три главных правила

МВД: антивирусы и настройка соцсетей помогут защитить детей в интернете

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Использование антивирусных программ, правильная настройка социальных сетей и доверительные отношения с родителями помогают защитить детей от угроз в интернете. Эти меры назвал оперуполномоченный Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Кирилл Романов, сообщает ТАСС.

По словам представителя ведомства, безопасность ребенка в цифровой среде зависит не только от технических средств защиты, но и от того, насколько открыто он может обсуждать с родителями происходящее в интернете.

Одним из основных правил Романов назвал использование антивирусного программного обеспечения. Такие программы помогают обеспечить дополнительную защиту устройств, которыми пользуются дети.

Еще одна важная мера — правильная настройка социальных сетей. Родителям следует уделять внимание параметрам безопасности используемых ребенком платформ. В МВД считают это одной из составляющих защиты несовершеннолетних в интернете.

При этом технических решений недостаточно без общения внутри семьи. Романов подчеркнул значение открытого диалога между родителями и детьми. Именно сочетание технических мер и доверительного общения, по его мнению, позволяет создать барьер против интернет-угроз.

Отдельно сотрудник МВД обратил внимание на отношение детей к мобильным устройствам. Он считает важным объяснять ребенку, что смартфон предназначен не только для развлечений, но прежде всего для общения и учебы.

Особое значение, по словам Романова, это имеет в школе, где телефон должен использоваться в образовательных целях.

Таким образом, представитель МВД выделил три основных направления защиты несовершеннолетних в интернете: антивирусные программы, настройку социальных сетей и постоянный диалог с родителями.

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