Как защитить ребенка от опасностей в интернете: в МВД назвали три главных правила
МВД: антивирусы и настройка соцсетей помогут защитить детей в интернете
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
Использование антивирусных программ, правильная настройка социальных сетей и доверительные отношения с родителями помогают защитить детей от угроз в интернете. Эти меры назвал оперуполномоченный Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Кирилл Романов, сообщает ТАСС.
По словам представителя ведомства, безопасность ребенка в цифровой среде зависит не только от технических средств защиты, но и от того, насколько открыто он может обсуждать с родителями происходящее в интернете.
Одним из основных правил Романов назвал использование антивирусного программного обеспечения. Такие программы помогают обеспечить дополнительную защиту устройств, которыми пользуются дети.
Еще одна важная мера — правильная настройка социальных сетей. Родителям следует уделять внимание параметрам безопасности используемых ребенком платформ. В МВД считают это одной из составляющих защиты несовершеннолетних в интернете.
При этом технических решений недостаточно без общения внутри семьи. Романов подчеркнул значение открытого диалога между родителями и детьми. Именно сочетание технических мер и доверительного общения, по его мнению, позволяет создать барьер против интернет-угроз.
Отдельно сотрудник МВД обратил внимание на отношение детей к мобильным устройствам. Он считает важным объяснять ребенку, что смартфон предназначен не только для развлечений, но прежде всего для общения и учебы.
Особое значение, по словам Романова, это имеет в школе, где телефон должен использоваться в образовательных целях.
Таким образом, представитель МВД выделил три основных направления защиты несовершеннолетних в интернете: антивирусные программы, настройку социальных сетей и постоянный диалог с родителями.