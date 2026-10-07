В ОП РФ выступили против мытья полов школьниками

Школьники во время дежурств должны выполнять только легкую работу, не представляющую угрозы для здоровья и достоинства. Мытье полов и окон следует оставить техническому персоналу, заявила ТАСС член Общественной палаты РФ, доктор педагогических наук Ольга Павлова.

Эксперт считает оптимальным утренний формат дежурства продолжительностью 20–30 минут до начала занятий. В это время ученики могут проверить готовность кабинета или помочь раздать тетради. При этом график необходимо согласовать с родителями, чтобы дежурство не приводило к опозданиям.

На переменах, по мнению Павловой, дежурство особенно актуально в столовой, однако привлекать к нему стоит детей старше 10–15 лет. Для младших школьников работа с посудой и горячими блюдами может быть травмоопасной.

После уроков дежурство, считает специалист, допустимо только для учеников 9–11 классов и в формате помощи учителю: например, подготовки доски, полива цветов или наведения порядка в лаборантской.

Павлова также выступила против дежурств младших школьников после продолжительного учебного дня. По ее мнению, время и характер таких обязанностей должны быть четко регламентированы санитарными нормами, а утренний формат является наиболее подходящим.

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