Три человека погибли в массовом ДТП под Красноярском

Три машины столкнулись на трассе «Сибирь» в Красноярском крае. Об этом сообщает местная пресс-служба МВД вечером в пятницу, 25 августа.

Известно, что в результате массового ДТП на 885 километре трассы «Сибирь» погибло три человека, а еще четыре получили ранения. Также сообщается и предварительная причина автокатастрофы – водитель «Тойоты» сначала въехал в грузовик, который стоял на обочине.

Далее иномарка выехала на встречку, где протаранила еще одну машину «Сузуки». Сейчас на дороге организован «реверс».