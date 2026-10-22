Три раза без огня: что церковное предание говорит о задержках Благодатного огня?

Proulyanovsk: существует три случая, когда Благодатный огонь не сошел

Общество

Церковное предание сохранило три случая, когда Благодатный огонь в храме Гроба Господня не появлялся в привычное время — в 1101, 1579 и 1923 годах. Как отмечает Proulyanovsk, каждый эпизод связывают с ограничениями для верующих на участие в пасхальном богослужении.

В 1101 году, в период правления крестоносцев, к церемонии сначала допустили только католическое духовенство. По преданию, пламя не возникало, пока православные не получили возможность присоединиться к молитве. Событие 1579 года связано с трещиной на колонне у входа в храм: патриарху, как рассказывают, запретили войти внутрь, и огонь появился снаружи. В 1923 году, согласно церковному рассказу, задержка произошла после того, как арабским христианам не разрешили участвовать в богослужении.

Феномен пытались изучать и физики. В 2008 году сотрудник Курчатовского института Андрей Волков измерял электромагнитное излучение в храме и зафиксировал изменения в длинноволновой области спектра, однако точный источник установить не удалось. Результаты не дают научного объяснения природы огня. Утверждения о том, что отсутствие пламени предвещает глобальные потрясения, остаются в области верований и не имеют исторических или научных оснований. Для православных Благодатный огонь — прежде всего символ Воскресения Христова.

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