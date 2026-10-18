Россиянам напомнили правила хранения продуктов в морозилке

Не все продукты подходят для длительного хранения в морозилке. Об этом в интервью «Ленте.ру» напомнила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Главное условие сохранности — соблюдать рекомендации производителя на упаковке. Если указано хранить при минус 18 градусах 30 дней или полгода, нужно придерживаться этих сроков.

Чтобы продукты не теряли качество, следует замораживать их небольшими порциями и раскладывать в один слой. Если в морозилке есть режим быстрой заморозки, его лучше включить заранее. Не стоит набивать камеру под завязку — холод должен поступать со всех сторон.

Для морозилок без системы «без инея» нужно проводить разморозку. Делать это следует при образовании наледи толщиной 3-5 мл либо раз в 3-6 месяцев. При этом нельзя использовать острые металлические предметы для удаления льда — можно повредить агрегат. Морозилки с системой «без инея» не требуют ручной разморозки, но их рекомендуется мыть раз в полгода или год.

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