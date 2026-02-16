Трубу отрежут физически: кого коснутся жесткие меры ограничения с 1 марта

С первого марта сотрудники газовых служб наделяются полномочиями отключать абонентов от снабжения. Причиной может стать недопуск специалистов в квартиру или грубые нарушения эксплуатации оборудования, пишет ГР.

В России с 1 марта расширяются полномочия сотрудников газового хозяйства. Отныне они имеют право инициировать отключение потребителей от ресурса в случае выявления серьезных нарушений или при отказе пустить проверяющих в жилье.

Нововведение направлено на профилактику аварийных ситуаций и повышение безопасности при использовании газа в быту. Статистика показывает, что многие инциденты происходят из-за халатного отношения жильцов к состоянию приборов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, что наиболее распространенными проблемами остаются отсутствие вентиляции, монтаж декоративных панелей, перекрывающих доступ к трубам, а также использование оборудования с просроченным паспортным сроком эксплуатации. Парламентарий подчеркнул, что коррозия металла, изношенный шланг или неисправный клапан, оставшиеся без внимания, способны спровоцировать утечку и повлечь за собой трагедию.

Сама процедура прекращения подачи топлива будет проводиться непосредственно в квартире нарушителя. Для этого специалисты опломбируют запорные механизмы либо физически разъединят трубопровод, сделав врез.

