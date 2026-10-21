Церковные праздники на 2027 год: самые главные даты сдвинутся

Православная Пасха в 2027 году придется на 2 мая — на 20 дней позже, чем годом ранее. Вслед за ней сместятся и другие переходящие праздники. Клирик храма Казанской иконы Божией Матери в Реутове отец Павел в беседе с REGIONS назвал ключевые даты и подсказал, когда лучше нести куличи на освящение.

Отсчет начнется с Масленицы: она пройдет с 8 по 14 марта и завершится Прощеным воскресеньем. Уже на следующий день, 15 марта, стартует Великий пост — он продлится до 1 мая. За неделю до Пасхи, 25 апреля, верующие встретят Вербное воскресенье, а с 26 апреля начнется Страстная седмица с особыми богослужениями о последних днях земной жизни Христа.

Праздничные угощения в храмах будут освящать преимущественно 1 мая — в Великую субботу, уточнил отец Павел. Главные пасхальные службы пройдут в ночь на 2 мая, после чего наступит Светлая седмица, которая завершится 8 мая. На 11 мая выпадает Радоница — день поминовения усопших.

Священник напомнил: Пасха — это прежде всего повод заняться душой. Если есть искренний порыв, стоит прийти в храм, помолиться и причаститься, провести день в заботе о духовном. А вот избегать, по его словам, нужно всего, что противоречит заповедям и учению Христа.

Летом верующих ждут Вознесение Господне (10 июня) и Троица (20 июня), накануне которой, 19 июня, состоится Троицкая родительская суббота. Петров пост начнется 28 июня и продлится до 11 июля. Даты Пасхи и связанных с ней праздников ежегодно меняются по правилам церковного календаря, тогда как Рождество и Крещение остаются на привычных местах.