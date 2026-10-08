Корги на высоте: в Мытищах воющего пса выпустили погулять на крышу

Утром в малоэтажном ЖК «Мытищи Лайт» произошел необычный случай: по крыше дома № 9 на улице Красная Слобода разгуливал вельш-корги. Собака лаяла и явно просилась домой, а видео быстро разлетелось по соседским чатам, передает REGIONS .

Автором записи стала местная жительница. Она рассказала, что собака была явно напугана и просилась обратно. Где в этот момент находились владельцы питомца и когда они собирались его забрать, неизвестно. Женщина обратилась к соседям с просьбой следить за своими животными.

«Уважаемые соседи, мы, конечно, очень рады гостям, особенно таким милым и пушистым. Но, пожалуйста, не пускайте своих собак гулять по крышам», — сказала она.

Случай напомнил о простой истине: даже самый обаятельный пес на высоте может оказаться в серьезной опасности. Ответственность за это лежит на хозяевах, которые обязаны не оставлять четвероногих без присмотра.

Подмосковный юрист Андрей Мелентьев в комментарии REGIONS пояснил, что законодательство четко регулирует содержание животных и наказывает за нарушения. Владельцу собаки, оставленной на крыше, грозит административная ответственность, а управляющей компании — штраф за ненадлежащее содержание общего имущества.

По словам юриста, оставление животного без присмотра на крыше — это нарушение требований к содержанию домашних животных. Несоблюдение общих правил влечет предупреждение или штраф для граждан от ₽1500 до ₽3000. Кроме того, региональные правила содержания животных в многоквартирных домах прямо запрещают держать и прикармливать питомцев на крышах, чердаках и технических этажах.

Крыша МКД — общее имущество собственников, и доступ туда должен быть закрыт. Попасть на нее могут только сотрудники эксплуатационных организаций. По словам юриста, если постороннее лицо, тем более животное, оказалось на крыше, это свидетельствует о ненадлежащем содержании общего имущества. Управляющая организация несет ответственность за это нарушение.

Жильцам, которых беспокоит безопасность животного и состояние крыши, юрист советует обратиться в управляющую компанию и Госжилинспекцию. Если питомцу причинили вред, стоит подать заявление в полицию — через форму на сайте или по телефонам дежурной части: 8(495) 581-74-01, 8(498) 687-22-02.