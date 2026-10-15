Туристы из РФ на Маврикии: комендантский час, протесты и экстренные номера

РСТ: массовой блокировки россиян в отелях Маврикия нет

Общество

Массовой блокировки российских туристов в отелях Маврикия не зафиксировано. Об этом «Абзацу» сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. По данным крупных туроператоров, среди пострадавших нет соотечественников, отдыхающих по организованным путевкам.

Абдюханов отметил, что на текущий момент, по информации крупных туроператоров, входящих в РСТ, среди пострадавших нет туристов, путешествующих по организованным турам. Сообщений о массовой блокировке российских туристов в отелях в РСТ также не поступало.

На фоне протестов власти Маврикия ввели комендантский час в ночное время с 14 по 16 октября. Ограничения действуют с 20:30 до 05:00. Туроператоры информируют клиентов о правилах безопасности и просят следовать указаниям местных властей, представителей отелей и принимающих компаний.

В экстренных ситуациях туристы могут обратиться в полицию по номерам 999 или 112, а для вызова скорой помощи набрать 114. Телефон экстренной связи посольства России на Маврикии: +230 5729 40 36. Абдюханов добавил, что Российский союз туриндустрии продолжает следить за развитием ситуации и поддерживает связь с туроператорами, работающими на этом направлении.

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