Туристы из РФ на Маврикии: комендантский час, протесты и экстренные номера

Массовой блокировки российских туристов в отелях Маврикия не зафиксировано. Об этом « Абзацу » сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. По данным крупных туроператоров, среди пострадавших нет соотечественников, отдыхающих по организованным путевкам.

Абдюханов отметил, что на текущий момент, по информации крупных туроператоров, входящих в РСТ, среди пострадавших нет туристов, путешествующих по организованным турам. Сообщений о массовой блокировке российских туристов в отелях в РСТ также не поступало.

На фоне протестов власти Маврикия ввели комендантский час в ночное время с 14 по 16 октября. Ограничения действуют с 20:30 до 05:00. Туроператоры информируют клиентов о правилах безопасности и просят следовать указаниям местных властей, представителей отелей и принимающих компаний.

В экстренных ситуациях туристы могут обратиться в полицию по номерам 999 или 112, а для вызова скорой помощи набрать 114. Телефон экстренной связи посольства России на Маврикии: +230 5729 40 36. Абдюханов добавил, что Российский союз туриндустрии продолжает следить за развитием ситуации и поддерживает связь с туроператорами, работающими на этом направлении.