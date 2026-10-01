300 баллов за ЕГЭ снова в приоритете: Минобрнауки сократило список олимпиад на четверть

Эксперт Ямпольская: сокращение перечня олимпиад устранит перекос при поступлении

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]

Приказ Минобрнауки об утверждении перечня школьных олимпиад на 2026–2027 учебный год зарегистрирован Минюстом. Количество соревнований, дающих победителям право на приоритетное зачисление, сократилось с 83 до 60 — более чем на четверть, пишет «Интерфакс».

Советник президента Елена Ямпольская связала решение с дисбалансом, проявившимся в приемной кампании 2026 года. По ее словам, огромное число олимпиад и их призеров создало ситуацию, при которой выпускники, набравшие максимальные баллы ЕГЭ, проигрывали конкуренцию за бюджетные места. В соцсетях в августе сообщалось, что абитуриенты с 300 баллами и выше не проходили на бюджет именно из-за олимпиадников. Ряд вузов, включая РУДН и РАНХиГС, подтвердил, что олимпиадники заняли все бюджетные места по отдельным программам еще на этапе приоритетного зачисления.

Ямпольская ранее выступала за ревизию перечня и подчеркнула, что сокращение — шаг в верном направлении. По ее мнению, в дальнейшем необходимо разработать формат учета результатов олимпиад, при котором они не подменяли ЕГЭ, — например, начислять дополнительные баллы, а не давать безусловный приоритет.

Ранее эксперт по безопасности ИИ назвал главную проблему нейросетей.

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