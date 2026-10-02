Русский язык вошел в школьную программу в Центрально-Африканской Республике

Россотрудничество: русский язык официально включен в школьную программу ЦАР

Общество

Русский язык официально включен в школьную программу средних учебных заведений Центрально-Африканской Республики. Соответствующее постановление подписал министр образования африканской страны Орельен-Симплис Конгбеле-Зингас в ходе заседания межправительственной комиссии Россия — ЦАР. Об этом ТАСС сообщили в Россотрудничестве.

В ведомстве подчеркнули, что закрепление русского языка в качестве предмета учебной программы на государственном уровне отражает высокий спрос на его изучение со стороны центральноафриканцев.

Ранее сообщалось, зачем туристы заворачивают загранпаспорт в фольгу и помогает ли это.

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