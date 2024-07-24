Учащихся Подмосковья призывают подтвердить право пользования льготной «Стрелкой»

У школьников и студентов Подмосковья есть еще месяц для того, чтобы подтвердить право пользования льготной «Стрелкой» учащегося и учащегося сельской местности и избежать блокировки карт в новом учебном году. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Напоминаем, что подтвердить право льготного проезда можно на портале региональных госуслуг в разделе «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (его можно найти по ключевому слову «Стрелка»). В «Подробной информации» указать цель обращения — «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации» и заполнить заявление по инструкции. Срок оказания услуги — 6 рабочих дней. В случае, если для проверки потребуются дополнительные документы, учащемуся нужно обратиться в любое отделение МФЦ Подмосковья.

А для банковской карты МИР, используемой в качестве «Стрелки» учащегося, также необходимо подтвердить право на льготу и повторно оформить заявление «Активация льготы на проезд на банковской карте „МИР“ на региональном портале госуслуг с 25 августа.