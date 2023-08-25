Украина выпустила двенадцать снарядов по трем городам ДНР

Украинские войска пять минут обстреливали города ДНР, выпустив двенадцать снарядов по трем городам. Об этом сообщает РИА Новости .

Под удар попали Донецк, Макеевка и Ясиноватский район. Обстрел начался в 19.00, первый удар пришелся по населенному пункту Орловка, куда попали три снаряда. В то же время начался обстрел Макеевки и Галицыновки, туда попали еще по три снаряда. Также сообщается, что за несколько минут до этого три снаряда выпустили по двум районам Донецка.

Сообщается, что атаки наносились снарядами «натовской» артиллерии. Информации о пострадавших и о разрушениях пока не поступало.