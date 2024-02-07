Умерла звезда сериала «Мухтар. Новый след» Елена Сафронова

Не стало российской актрисы Елены Сафоновой. Об утрате приводится на официальном сайте Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича, где служила покойная.

В некрологе отмечается,что за свои 43 года службы в театре Сафонова создала незабываемые яркие образы. Актриса до последних своих дней продолжала выходить на сцену.

«Ушла из жизни Елена Ивановна Сафронова, артист драмы — ведущий мастер сцены, замечательный человек и профессионал своего дела. С глубокой печалью выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Причины ухода из жизни Сафоновой не приводятся.

Елена Сафонова запомнилась российским зрителям по ролям в таких популярных сериалах, как «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор».