Услуга для онлайн-аттестации медработников частных клиник появилась в Подмосковье

В Подмосковье медработники частных клиник теперь могут аттестоваться онлайн. Соответствующая услуга теперь доступна на сайте госуслуг региона, сообщили в Мингосуправления, ИТ и связи.

Как отметила глава ведомства Надежда Куртяник, ранее онлайн-подача заявления на присвоение квалификационной категории была доступна только сотрудникам учреждений, подведомственных Минздраву Подмосковья.

Онлайн-подача заявления доступна в разделе «Личные документы». К заявлению нужно будет прикрепить подтверждающие документы, а после этого очно пройти тест и собеседование.

Медработники могут получить вторую, первую или высшую квалификационную категорию.