Согласно докладу ECDC от 18 ноября 2026 года, в странах ЕС и Европейской экономической зоны расчетная заболеваемость инфекциями кровотока, вызванными устойчивой к карбапенемам бактерией Klebsiella pneumoniae, с 2019 года выросла на 72% — с 2,15 до 3,7 случая на 100 тыс. населения. Как пояснила инфекционист, кандидат медицинских наук и доцент Пироговского университета Наталья Миропольская, опаснее всего штаммы, сочетающие устойчивость к лекарствам и повышенную способность вызывать болезнь. Однако при контакте с ними заболеет не каждый: исход зависит от конкретного штамма, хронических болезней и защитных барьеров организма.

Клебсиелла способна долго жить в кишечнике без симптомов, но при ослаблении защиты проникает в другие органы. В группе риска находятся пациенты реанимаций, люди после операций, больные на ИВЛ, с катетерами, онкологией и сниженным иммунитетом. В быту носитель почти не опасен для здоровых окружающих, а выявление бактерии без симптомов не требует лечения.

Устойчивость к препаратам — в том числе за счет ферментов карбапенемаз, таких как NDM, — бактерии передают друг другу через молекулы ДНК (плазмиды), а бесконтрольный прием антибиотиков лишь ускоряет их размножение. Тем не менее инфекция излечима: врачи подбирают современные лекарства или их комбинации после проверки чувствительности штамма, а в сложных случаях дополнительно используют вирусы-бактериофаги (массовой вакцины пока нет). По словам Миропольской, автоматически переносить европейскую статистику на российские больницы нельзя — здесь все решают качество инфекционного контроля, лабораторная диагностика и разумное назначение антибиотиков.