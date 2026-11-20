В Кемеровской области 10-летний школьник, которого отец посадил на цепь, позвонил в полицию с просьбой о защите. Об этом сообщает Baza.

Школьник воспользовался моментом, когда отец в очередной раз применял к нему «воспитательные» меры, и попросил правоохранителей о защите. Мужчину доставили на допрос, а затем возбудили дело по статьям о незаконном лишении свободы и истязании несовершеннолетнего.

Следствие установило, что с июля по ноябрь 35-летний отец систематически избивал ребенка ремнем и шнуром от зарядного устройства. Чтобы мальчик не покидал дом, мужчина прикреплял его ногу металлической цепью к анкеру и запирал замок на ключ. Кроме того, он помещал сына в багажник автомобиля и угрожал ему расправой.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Двое детей — 10-летний школьник и его восьмилетний брат — переданы органам опеки.

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