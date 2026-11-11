Точка в вечном споре: ГОСТ на русскую кухню определил рецепт окрошки

Новый ГОСТ на русскую кухню поставил точку в споре об основе для окрошки

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Вступающий в силу в 2027 году ГОСТ на русскую кухню, где описана рецептура более 130 блюд, поставит точку в споре о том, квас или кефир должен быть основой для окрошки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на утвержденные правила.

Согласно стандарту, популярный холодный суп следует готовить только на кислом хлебном квасе. При этом готовить окрошку на кефире никто не запрещает — но заведения, заявляющие о соответствии стандарту, обязаны соблюдать его требования.

Авторы публикации также перечислили все 133 блюда традиционной русской кухни, рецепты которых оговорены новым ГОСТом.

Об утверждении стандарта, включающего технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. В список вошли колобки, борщ, щи, бефстроганов, компот, а также гоголь-моголь, макароны по-флотски, каленые яйца и два варианта салата оливье.

Спор о главном ингредиенте окрошки наконец получил официальный ответ — по крайней мере для тех, кто хочет называть себя соответствующим ГОСТу.

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