Житель Алтая 20 лет подпирал колесо метеоритом, считая его камнем

Житель Горно-Алтайска 20 лет подпирал колесо своей машины первым в истории региона метеоритом, считая его обычным камнем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Необычный камень мужчина нашел в 2005 году возле перевала Кату-Ярык. Сначала приспособил его под упор для автомобиля, но позже заинтересовался находкой. Попытался продать или отдать на экспертизу — нарвался на мошенников и оставил камень себе. Так редчайшая находка пролежала у счастливчика два десятилетия, пока он не подарил ее местному коллекционеру.

Тот передал образец ученым, и экспертиза подтвердила: это настоящий метеорит весом 16,5 кило, упавший на Землю как минимум несколько сотен лет назад.

Небесное тело назвали «Чулышман» — оно стало 160-м официально зарегистрированным метеоритом в России. Крупнейший фрагмент теперь выставлен в музее Республики Алтай.

Ранее стало известно, что пара обнаружила под кроватью голову редчайшего вымершего сумчатого волка.