Приятный сюрприз от природы: редкие куропатки облюбовали окраины Черноголовки

Жители Черноголовки в ноябре все чаще встречают на окраинах города и в полях стаи редких серых куропаток, которые готовятся к зиме. Как поясняет REGIONS , появление этих уязвимых для Подмосковья птиц становится для наукограда добрым знаком и поводом для осторожного оптимизма.

Редкие гости на окраинах

Для Московской области серая куропатка остается нечастым оседлым обитателем. Хотя эти пернатые не числятся в основном списке региональной Красной книги, ученые держат их на особом контроле как уязвимый вид. В отдельные периоды популяция сокращалась настолько критически, что специалисты опасались полного исчезновения птиц в области. В последние годы встречи с ними носили лишь единичный характер, поэтому нынешняя осенняя активность стай искренне удивила горожан.

Распорядок дня и привязанность к дому

Орнитологи объясняют, что численность этих птиц напрямую зависит от капризов погоды и доступности пищи. Поздней осенью куропатки объединяются в группы, чтобы накопить силы перед холодами. В их меню сейчас преобладают зеленые всходы озимых и остатки зерна на убранных полях.

У птиц выработан четкий график: на рассвете стая выходит на кормежку, проводит на поле около часа или двух, а затем прячется в густом кустарнике или бурьяне на дневной отдых. Вторая трапеза начинается за пару часов до заката и длится до самых сумерек. С приходом снегопадов пернатые могут смещаться ближе к трассам и жилым кварталам в поисках пропитания, однако в целом они остаются верными своей территории. Обычно одна стая занимает участок площадью от 100 до 500 гектаров и крайне неохотно меняет прописку.

Шанс для полевой фауны

Для Черноголовки, окруженной лесополосами и полями, ноябрьские встречи с этими птицами стали обнадеживающим сигналом. Ученые пока воздерживаются от громких заявлений о полном возрождении популяции, но сам выбор птиц в пользу окрестностей наукограда доказывает, что местная экосистема способна поддерживать жизнь редких видов при бережном к ней отношении.