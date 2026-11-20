В Красногорске уже воплотили в жизнь более 360 инициатив горожан, вошедших в новую Народную программу партии «Единая Россия». Об этом и других результатах сообщил зампредседателя местного Совета депутатов, руководитель партийной фракции Богдан Андриянов.

Всего от жителей муниципалитета поступило свыше 28 тысяч предложений по развитию разных сфер округа. Реализация этой масштабной дорожной карты рассчитана на пять лет, а задачи уже разделили по уровням ответственности. Так, 18 тысяч обращений решат силами самого муниципалитета, а еще 7 тысяч требуют подключения региональных властей. Оставшиеся 3 тысячи заявок пока в проработке — по ним специалисты свяжутся с авторами, чтобы уточнить детали.

Больше всего красногорцев волнуют повседневные и самые заметные вопросы комфорта: состояние многоквартирных домов и работа ЖКХ, общественный транспорт, ремонт дорог и тротуаров. Также в числе главных запросов — благоустройство дворов, вывоз мусора и качественная уборка улиц зимой.

Останавливаться на достигнутом в округе не собираются. Богдан Андриянов обозначил главный ориентир: на 2027 год стоит задача охватить около 70% наказов — а это порядка 20 тыс. обращений.