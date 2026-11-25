Глава округа Луховицы Марк Черемисов сообщил, что жительнице округа из числа детей-сирот Анне Гаврилиной вручили ключи от квартиры. По его словам, это не просто квадратные метры, а реальная опора и возможность уверенно начать новую главу жизни.

Квартира в поселке Фруктовая светлая, уютная и полностью благоустроенная — все продумано до мелочей, чтобы жить было комфортно. С Анной заключен договор найма специализированного жилья на пять лет. Далее откроется путь к социальному найму и приватизации, а значит, впереди надежное будущее.



Черемисов подчеркнул, что обеспечение жильем детей-сирот и лиц из их числа — приоритет, обозначенный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым.



Глава округа поблагодарил команду за реализацию и сопровождение, коллег из соцразвития и подрядчиков — за слаженность и искреннее участие в важном деле. Отдельная благодарность прозвучала в адрес Анны — за терпение и веру: этот путь завершился по-настоящему хорошим результатом.



В завершение Марк Черемисов пожелал, чтобы новый дом стал местом силы и уюта, куда хочется возвращаться, и чтобы в нем царили тепло, спокойствие и радость.