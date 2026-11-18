В Успенском кафедральном соборе Дмитрова 21 ноября всего на три часа выставят уникальную двухстороннюю икону XIX века из фондов Дмитровского музея. Об этом сообщила пресс-служба музея, передает REGIONS .

Поклониться святыне можно будет только с 8:00 до 11:00 — в праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Лицевая сторона образа — многофигурная композиция «Собор архангелов».

Икону показывают в рамках совместного проекта Дмитровского музея и Дмитровского благочиния. Каждый месяц в главном храме города выставляют святыни из музейных фондов — так сохраняют православную культуру и делают редкие памятники доступными для жителей и гостей.

Обратную сторону верующие увидят позже — в декабре, в день памяти святителя Николая. После десятилетий бережного музейного хранения образ вновь окажется в храме на время Божественной литургии.

Успенский кафедральный собор известен резным пятиярусным иконостасом конца XVII века и иконами XV–XIX веков.

Когда и где: Успенский кафедральный собор, Дмитров, Историческая площадь, 11. 21 ноября, 8:00–11:00. Вход свободный.

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