Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как жители кузбасского поселка Белогорск пожаловались на разбитые дороги, дефицит медицины и равнодушие местных чиновников, а глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на пресс-службу СК.

Устав от многолетнего бездействия муниципальных властей, жители поселка городского типа обратились напрямую в приемную Следкома. По словам сельчан, единственная дорога, связывающая Белогорск с «большой землей», находится в плачевном состоянии: покрытие разбито, зимой трассу не расчищают, из-за чего проезд сильно затруднен. Ситуацию усугубляет транспортная изоляция — до поселка ходит всего один автобусный рейс, а также острая нехватка медицинских учреждений.

Как отметили в ведомстве, люди неоднократно пытались решить вопросы на месте, но многочисленные обращения в разные инстанции не дали никакого результата, а чиновники так и не приняли мер для исправления ситуации. Теперь разбираться в причинах коммунального и социального кризиса будут следователи — руководитель регионального управления СК обязан отчитаться перед председателем комитета о ходе расследования.

Примечательно, что Белогорск уже попадал в региональную повестку из-за транспортного коллапса: недавно в сети разошлись кадры, на которых пассажирам застрявшего общественного транспорта пришлось выходить и самостоятельно толкать автобус в гору. После этого инцидента губернатор Кузбасса жестко раскритиковал ситуацию и распорядился устроить проверку местных автопарков.