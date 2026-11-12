Смертельный храп: врач пояснил, как распознать обструктивное апноэ сна

Храп, который многие считают лишь досадной помехой, может оказаться признаком опасного синдрома обструктивного апноэ сна. Об этом в комментарии RuNews24.ru рассказал главный врач «Клиники цифровой ортодонтии» Денис Проценко.

При обструктивном апноэ дыхательные пути во сне периодически перекрываются, и человек на короткое время перестает дышать. По словам Проценко, врача-ортодонта высшей категории и члена Всемирной ассоциации ортодонтов WFO, такие эпизоды связаны с повышенным риском аритмий, инсульта и даже внезапной смерти.

Корень проблемы, как отметил эксперт, порой находится буквально во рту. Если нижняя челюсть маленькая или смещена назад, языку остается меньше места — во сне он сдвигается к глотке и мешает прохождению воздуха. Крупный язык и узкая верхняя челюсть тоже усугубляют ситуацию.

С возрастом мышцы глотки хуже удерживают дыхательные пути открытыми. При потере зубов или сильной стираемости меняются высота прикуса и положение челюсти, из-за чего уменьшается объем полости рта. Свою роль играют лишний вес, алкоголь перед сном и привычка спать на спине.

Заподозрив неладное, стоит начать с сомнолога — он проверит, есть ли остановки дыхания и насколько они опасны. ЛОР оценит состояние глотки, ортодонт изучит строение челюстей и прикус, а при выраженных скелетных нарушениях может понадобиться консультация челюстно-лицевого хирурга.

Один из методов лечения — индивидуальный ночной аппарат, удерживающий нижнюю челюсть в выдвинутом положении (MAD-терапия). Вместе с ней смещается язык, и воздуху легче проходить через дыхательные пути. Такой аппарат изготавливает ортодонт, специализирующийся на храпе и апноэ. Но подходит он не всем: сначала нужно обследование сна, затем настройка и проверка результата. При тяжелом апноэ нередко требуется аппаратная поддержка дыхания во сне (SIPAP-терапия).