На конференции подмосковной «Единой России» подвели итоги работы отделения, а также избрали новый состав руководящих органов. Секретарем Московского областного регионального отделения партии вновь избран Игорь Брынцалов. Подводя итоги за 5 лет, он отметил последовательное выстраивание работы регионального отделения партии.

«В Подмосковье «Единая Россия» с каждым избирательным циклом чувствовала себя все более уверенно. Мы постепенно завоевывали политическое большинство. Подмосковное отделение — сегодня самое большое в стране: свыше 72 тыс. членов партии и 66 тыс. сторонников, 2 млн актива и более тысячи депутатов всех уровней», - сказал он.

Брынцалов напомнил, что партия имеет большинство во всех советах депутатов, в каждом округе открыты приемные, к работе активно привлекаются лидеры общественного мнения и молодежь.

«За 5 лет свыше двухсот молодых людей в возрасте до 35 лет стали депутатами разных уровней. Сегодня в рядах подмосковной «Молодой Гвардии» – 12 тыс. активистов. Мы видим, насколько у нас патриотичная молодежь, с правильными ценностями и ориентирами», - отметил он.

Брынцалов добавил, что благодаря поддержке президента, правительства и депутатов всех уровней реализуются важные для региона проекты, а Подмосковье не раз признавали лидером по реализации национальных и партийных проектов.