Подмосковную «Единую Россию» вновь возглавил Игорь Брынцалов
Игорь Брынцалов был избран секретарем подмосковного отделения «Единой России»
Фото: [Клим Березуцкий]
На конференции подмосковной «Единой России» подвели итоги работы отделения, а также избрали новый состав руководящих органов. Секретарем Московского областного регионального отделения партии вновь избран Игорь Брынцалов. Подводя итоги за 5 лет, он отметил последовательное выстраивание работы регионального отделения партии.
«В Подмосковье «Единая Россия» с каждым избирательным циклом чувствовала себя все более уверенно. Мы постепенно завоевывали политическое большинство. Подмосковное отделение — сегодня самое большое в стране: свыше 72 тыс. членов партии и 66 тыс. сторонников, 2 млн актива и более тысячи депутатов всех уровней», - сказал он.
Брынцалов напомнил, что партия имеет большинство во всех советах депутатов, в каждом округе открыты приемные, к работе активно привлекаются лидеры общественного мнения и молодежь.
«За 5 лет свыше двухсот молодых людей в возрасте до 35 лет стали депутатами разных уровней. Сегодня в рядах подмосковной «Молодой Гвардии» – 12 тыс. активистов. Мы видим, насколько у нас патриотичная молодежь, с правильными ценностями и ориентирами», - отметил он.
Брынцалов добавил, что благодаря поддержке президента, правительства и депутатов всех уровней реализуются важные для региона проекты, а Подмосковье не раз признавали лидером по реализации национальных и партийных проектов.
«Первого декабря «Единой России» исполняется 25 лет. Со многими, кто присутствует в зале, мы вместе начинали партийную работу в регионе. Здесь и те, кто недавно присоединился к нашей команде. Партия объединяет разных людей и разные поколения. Но все они связаны общей идеей – это работа на регион и страну», - сказал Брынцалов.