Народная программа: более 700 новых дошкольных мест появится в Ленинском округе

В Ленинском округе продолжается строительство трех детских садов на 735 воспитанников: на улице Гаевского в Видном, в ЖК «Первый квартал», а также в ЖК «Видный берег–2» в деревне Сапроново. Строительство ведется по Народной программе «Единой России». Ход работ проверил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

В детском саду «Малыш» на 200 мест на улице Гаевского строители ведут кирпичную кладку внутренних стен, монтаж оконных блоков, устройство кровли, прокладку инженерных коммуникаций. На объекте в ЖК «Первый квартал» на 210 мест сейчас основные усилия сосредоточены на монтаже внутренних инженерных систем — электроснабжения, водоснабжения и вентиляции.

Детский сад в ЖК «Видный берег — 2» на 325 мест готов примерно наполовину. Ведутся работы по устройству кровли, отделке фасадов, монтажу инженерных сетей, установке оконных конструкций и благоустройству территории. Его планируется открыть в первом квартале 2027 года.

Как рассказал глава округа Станислав Каторов, всего на трех строительных площадках задействованы более 100 специалистов и десятки единиц строительной техники.

«Ленинский округ активно развивается, появляются новые жилые кварталы, растет число молодых семей. Наша задача — обеспечить этот рост необходимой социальной инфраструктурой. Важно не просто завершить работы в установленные сроки, но и обеспечить высокое качество строительства, чтобы учреждения были современными, комфортными и безопасными. Каждый такой объект — это конкретный запрос жителей в Народную программу „Единой России“, — подчеркнул Станислав Каторов.

За 5 лет по Народной программе «Единой России» в Московской области построено свыше 300 новых объектов образования — школ, садов; капитально отремонтировано около 350 объектов, открыто свыше 500 центров инженерного образования для детей. В 2026 году в новую Народную программу жители Подмосковья внесли 920 тысяч инициатив.