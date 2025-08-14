В Коктебеле голые взрослые устроили танцы вокруг ребенка на нудистском пляже

В Коктебеле разгорелся скандал: на нудистском пляже группа раздевшихся взрослых устроила танцевальное представление, в центре которого оказался ребенок. Фотографии и видеозаписи инцидента быстро разошлись по социальным сетям, вызвав широкий общественный резонанс.

Согласно сообщениям, инцидент произошел во время празднования Дня Нептуна. Очевидцы утверждают, что множество людей, в основном без одежды и с раскрашенными телами, участвовали в костюмированном шоу с танцами вокруг ребенка, чей возраст, по предварительным оценкам, составляет 8-10 лет.

Пресс-служба МВД России по Республике Крым сообщила, что полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего. Правоохранительные органы выясняют, были ли допущены нарушения действующего законодательства при организации и проведении данного мероприятия.

Ранее сообщалось, что нудисты устроили массовый заплыв без купальников в Сочи и попали в полицию.