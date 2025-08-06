Нудисты устроили массовый заплыв без купальников в Сочи и попали в полицию

В Лазаревском районе Сочи группа людей устроила на пляже массовый заплыв без купальных костюмов. Полиция задержала 12 человек за нарушение порядка. Об этом в своем телеграм-канале рассказало Управление МВД по Краснодарскому краю.

ЧП произошло в поселке Вардане. Во время проверки социальных сетей обнаружено видео, на котором группа людей устраивают обнаженный заплыв. Это вызвало большой резонанс. Отдыхавшие неподалеку люди были возмущены действиями нудистов. Правоохранители отреагировали и в кратчайшие сроки выявили нарушителей порядка.

«Оперативно установили и задержали 12 человек. Все оказались приезжими, кроме одного мужчины (местный житель)», — указано в микроблоге.

Участников мероприятия доставили в отделение полиции, где на них были составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет задержал жительницу Алтайского края, которую заподозрили в убийстве собственного грудного ребенка. Жительница села Березовка заявила полиции, что у нее пропала 8-месячная дочка. Тут же были начаты поиски, следственная группа быстро обнаружила тело погибшего младенца при проверке дома и прилегающей к нему территории. По имеющимся данным, ребенок погиб от открытой черепно-мозговой травмы.