Аналитики ГК «Страна Девелопмент» провели исследование, результаты которого оказались в распоряжении « Газеты.Ru ». Выяснилось, что 43% опрошенных москвичей регулярно задерживаются в офисе после рабочего дня. При этом каждый четвертый респондент признался, что остается не из-за срочных задач, а исключительно по собственному желанию.

Авторы опроса выяснили, что главной причиной добровольного пребывания на работе стало неформальное общение с коллегами — этот вариант выбрала треть участников. Еще четверть опрошенных отметили важность развитой инфраструктуры и сервисов рядом с офисом. Для 19% ключевую роль играют зоны отдыха (лаунж-пространства, террасы, фитнес-залы), для 12% — привлекательная локация, в которой хочется задержаться, а для 7% — наличие кофе-поинтов и точек питания в бизнес-центре.

Исследование показало, что офисная жизнь москвичей давно вышла за рамки рабочего времени. Почти половина респондентов сообщили, что в такой среде им проще концентрироваться даже на личных, нерабочих вопросах. Четверти участников комфортно отдыхать на территории бизнес-центра между задачами. Для 16% офис стал пространством для неформального общения, а 12% используют его для встреч со знакомыми и друзьями.

Меняется и восприятие самих бизнес-центров. Треть опрошенных назвали ключевым фактором развитую внутреннюю инфраструктуру здания. Для четверти важно благоустройство вокруг — наличие парков, скверов и прогулочных маршрутов. Почти столько же отметили значимость магазинов и сервисов поблизости. Оставшиеся 20% обратили внимание на событийную среду и активности в деловых кластерах.

Вице-президент компании, руководитель блока «Продажи и маркетинг» Александр Гуторов, комментируя результаты, отметил, что уже 39% респондентов готовы проводить в офисе больше времени, если рядом будет все необходимое для повседневной жизни. По его словам, все больше сотрудников оценивают корпоративное пространство с точки зрения того, насколько оно помогает решать ежедневные задачи, экономить время и поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Гуторов добавил, что сегодня к бизнес-центрам предъявляют требования, которые раньше были характерны преимущественно для жилой недвижимости: люди ожидают от офиса такого же уровня комфорта, как от собственного жилого комплекса. Именно поэтому инфраструктура и благоустройство, заключил он, становятся ключевыми факторами привлекательности коммерческих проектов.

Ранее психолог перечислил четыре признака нездоровых отношений.