Кофе вместо еды и дефицит железа: эндокринолог объяснила связь питания с тревогой и усталостью

Врач-гинеколог-эндокринолог, клинический нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Наталья Николаевна Фирсова в беседе с « Газетой.Ru » объяснила, что хроническая усталость, тревожность и раздражительность часто связаны не с психологическими проблемами, а с дефицитами и хаотичным питанием.

Специалист подчеркнула, что кофе вместо еды, нехватка железа и магния, а также хронический недосып напрямую влияют на нервную систему. По ее словам, при хаотичном питании организм переходит в режим выживания: повышается кортизол, колеблется уровень сахара, и нервная система теряет способность к восстановлению.

Фирсова отметила, что многие пациенты приходят с жалобами на раздражительность и тревогу, но при детальном разборе выясняется, что у них низкий уровень железа, дефицит витамина D и хронический недосып. Наиболее частые дефициты при хронической усталости, добавила она, — железо, магний и витамин D. При недостатке железа человек просыпается уже уставшим, испытывает «туман в голове» и эмоциональное истощение. Нехватка магния, пояснила эксперт, держит нервную систему в состоянии повышенного возбуждения: человек устал, но не может расслабиться, а любая мелочь вызывает раздражение.

Для стабильной работы нервной системы Фирсова рекомендовала регулярное питание с достаточным количеством белка, полезными жирами и стабильным уровнем сахара в крови. Она посоветовала включать в рацион яйца, рыбу, птицу, бобовые, жирную рыбу (скумбрию, сельдь, лососевые), а также овощи, зелень, йогурт, кефир и квашеные продукты для поддержки микробиома. Важна не «идеальность» рациона, а регулярность, подчеркнула врач.

В периоды хронического стресса, добавила Фирсова, обоснован прием цитрата магния (400 мг), омега-3 (950 мг), витаминов группы B и хелатного железа. Для нормализации сна она посоветовала снизить потребление кофеина, обеспечить полноценный ужин и соблюдать режим. Восстановление дефицитов и базового режима питания, резюмировала специалист, позволяет многим пациентам впервые за долгое время почувствовать, что жизнь без хронического напряжения возможна, а забота о себе через питание и сон — это базовая необходимость, а не слабость.

Ранее врач назвала снижающие риск тромбоза продукты — черешня и ягоды.