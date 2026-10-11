После атаки дрона под Владимиром: жителей предупредили об опасных находках

Специалисты ликвидировали неразорвавшиеся боезаряды, обнаруженные после атаки беспилотника в пригороде Владимира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Жителей призвали соблюдать меры безопасности

В мэрии попросили граждан сохранять спокойствие и соблюдать осторожность. При обнаружении беспилотника или его частей нельзя приближаться к ним, поскольку находка может представлять опасность.

О подозрительных объектах необходимо сообщить по единому номеру экстренных служб 112.

Власти напомнили о правилах при обнаружении обломков БПЛА

Предупреждение опубликовано администрацией Владимира в мессенджере MAX в рамках информирования жителей о последствиях атаки. Горожанам рекомендовали не трогать обнаруженные предметы и дождаться специалистов.