«Баллы к ЕГЭ сейчас значимее оценок». Что изменится в школах?
Член ОП Гриб предложил давать школам право начислять баллы к ЕГЭ за портфолио
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
Школы следует наделить правом начислять дополнительные баллы к ЕГЭ за активность, которую учащиеся демонстрировали на протяжении всех лет обучения. С таким мнением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Считаю, что у школ должно быть право добавлять к ЕГЭ баллы за участие детей в кружках, в олимпиадах, за его увлечения и за портфолио, которое он собрал в течение всех лет обучения. Даже если ребенок не стал победителем олимпиад или соревнований, но он в них участвовал, такие баллы должны начисляться», — заявил он.
По словам Гриба, образовательные учреждения должны получить полномочия добавлять от двух до четырех баллов к единому госэкзамену.
«Школы должны иметь право отмечать активную деятельность ученика на протяжении 11 лет. Пусть это будут невысокие баллы, но они будут значимыми», — подчеркнул представитель ОП.
Он также отметил, что все школьные занятия, развитие и активность в учебное время обязательно должны учитываться, поскольку «баллы к ЕГЭ сейчас, к сожалению, более значимые, чем оценки в аттестате».
«И грамоты, и дипломы, и любая активность по окончании школы должны превращаться в несколько баллов к ЕГЭ», — добавил Гриб.
Кроме того, по его мнению, школы должны обладать правом давать рекомендации для поступления в высшие учебные заведения.
Ранее сообщалось о том, что абитуриенты педвузов будут сдавать профильный ЕГЭ.