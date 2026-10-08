«Баллы к ЕГЭ сейчас значимее оценок». Что изменится в школах?

Член ОП Гриб предложил давать школам право начислять баллы к ЕГЭ за портфолио

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Школы следует наделить правом начислять дополнительные баллы к ЕГЭ за активность, которую учащиеся демонстрировали на протяжении всех лет обучения. С таким мнением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Считаю, что у школ должно быть право добавлять к ЕГЭ баллы за участие детей в кружках, в олимпиадах, за его увлечения и за портфолио, которое он собрал в течение всех лет обучения. Даже если ребенок не стал победителем олимпиад или соревнований, но он в них участвовал, такие баллы должны начисляться», — заявил он.

По словам Гриба, образовательные учреждения должны получить полномочия добавлять от двух до четырех баллов к единому госэкзамену.

«Школы должны иметь право отмечать активную деятельность ученика на протяжении 11 лет. Пусть это будут невысокие баллы, но они будут значимыми», — подчеркнул представитель ОП.

Он также отметил, что все школьные занятия, развитие и активность в учебное время обязательно должны учитываться, поскольку «баллы к ЕГЭ сейчас, к сожалению, более значимые, чем оценки в аттестате».

«И грамоты, и дипломы, и любая активность по окончании школы должны превращаться в несколько баллов к ЕГЭ», — добавил Гриб.

Кроме того, по его мнению, школы должны обладать правом давать рекомендации для поступления в высшие учебные заведения.

Ранее сообщалось о том, что абитуриенты педвузов будут сдавать профильный ЕГЭ.

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