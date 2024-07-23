В Минсоцразвития Подмосковья назвали популярные сферы для работы у людей с инвалидностью

Люди с инвалидностью в Подмосковье чаще всего работают администраторами, бухгалтерами и менеджерами по продажам. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В Подмосковье работают более 53 тысяч инвалидов, из которых более 10 тысяч — на квотируемых местах», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что подмосковные предприятия региона со штатом более 35 человек выделяют квоту для того, чтобы устраивать на работу инвалидов. Вакансии можно подобрать здесь. Отметим, что в регионе поддержку жителям с инвалидностью также оказывает областной Центр занятости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.